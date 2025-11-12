به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، در محل این شورا با دکتر تانگ ژیچائو، مدیر مؤسسه مطالعات غرب، آسیا و آفریقا وابسته به دانشگاه علوم اجتماعی چین، دیدار و گفت‌وگویی صمیمانه و عمیق داشت. در این نشست، دو طرف درباره همکاری‌های فرهنگی، نظریه‌پردازی در علوم انسانی، حکمت اسلامی و سیاست‌گذاری علمی در ایران و چین به تبادل نظر پرداختند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن قدردانی از حضور دکتر تانگ در ایران اظهار داشت: در شورای عالی انقلاب فرهنگی باور داریم که علوم انسانی عمیقاً با فرهنگ بومی هر جامعه پیوند دارد. نظریه‌های غربی در این حوزه نمی‌توانند پاسخ‌گوی مسائل ما باشند؛ چرا که روابط انسانی، رفتارهای اجتماعی و الگوهای فرهنگی در هر جامعه‌ای متناسب با فرهنگ آن شکل می‌گیرد. ازاین‌رو، نظریه‌های علوم انسانی نیز باید بر پایه فرهنگ‌های بومی و متنوع بنا شوند.

خسروپناه با تشریح ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح داد: این شورا یکی از نهادهای حاکمیتی کشور است که اعضای حقوقی آن رؤسای قوای سه‌گانه هستند و ریاست شورا نیز بر عهده رئیس‌جمهور است. وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، آموزش‌وپرورش، بهداشت و دیگر وزارتخانه‌های مرتبط نیز عضو شورا هستند. حتی وزارتخانه‌هایی نظیر ورزش و جوانان و میراث فرهنگی که در جلسات شورا حضور فیزیکی ندارند، سیاست‌های کلان‌شان در این شورا مورد بررسی و هماهنگی قرار می‌گیرد.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر سیاست‌گذاری در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، مسئول تدوین اسناد ملی در حوزه علم و فناوری نیز هست. از جمله، اسناد ملی هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی، نانو، زیست‌فناوری و امنیت غذایی در این شورا تصویب و به‌صورت راهبردی اجرا می‌شوند.

خسروپناه همچنین با اشاره به مأموریت‌های اجتماعی شورا خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اصلی فعالیت شورا، خانواده و جمعیت است. همچنین مقابله با آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، بیکاری جوانان و تحلیل ارزش‌های جهانی در بستر فرهنگ‌های محلی از دیگر اولویت‌های ماست.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی میان ایران و چین گفت: مایلم از اندیشه‌ها و تجربیات ارزشمند شما و همکارانتان در مؤسسه مطالعات چین بهره‌مند شویم.

در ادامه، دکتر تانگ ژیچائو نیز ضمن قدردانی از دعوت و هدایای علمی اظهار داشت: این دیدار برای ما بسیار ارزشمند است. نظریه‌های شما درباره حکمت اسلامی به عنوان چارچوبی برای توسعه علوم انسانی، تجربه‌ای تازه و الهام‌بخش برای پژوهشگران چینی محسوب می‌شود. ما نیز در مؤسسه خود به دنبال تدوین نظریه‌هایی بر پایه فرهنگ شرقی و ارزش‌های اسلامی و چینی هستیم. امیدوارم این دیدار آغازگر همکاری‌های پایدار علمی میان دانشگاه‌های دو کشور باشد.

این دیدار با تبادل نمادین کتاب‌ها، ثبت تصاویر یادگاری و دعوت رسمی از دکتر تانگ برای بازدید از دانشگاه‌های تهران و برنامه‌ریزی جهت تبادل علمی در آینده نزدیک پایان یافت.