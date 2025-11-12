نقش کلیدی سنجش و ارزشیابی در تحول نظام آموزشی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در همایش ملی توسعه سواد سنجش، سنجش و ارزشیابی را یکی از حلقههای اصلی تحول در نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: با بهرهگیری از رویکردهای نو و تحلیل دقیق فرآیند یادگیری، میتوان موانع را برطرف و نقاط قوت نظام آموزشی را تقویت کرد.
فریدون کلبادینژاد هدف از برگزاری این همایش دو روزه را انتقال تجربیات و تبادل اطلاعات میان استانها و کارشناسان آموزشی عنوان کرد و گفت: سنجش و ارزشیابی همواره از ارکان اصلی سیاستگذاریهای آموزشی بوده و باید بهصورت جدی در برنامههای تعلیم و تربیت دنبال شود.
وی با اشاره بهروزرسانی روشهای سنجش در سطح جهانی افزود: با بهرهگیری از رویکردهای نو و تحلیل دقیق فرآیند یادگیری، میتوان موانع را برطرف و نقاط قوت نظام آموزشی را تقویت کرد.
کلبادینژاد نقش مدیران و معلمان مدارس را در توسعه سواد سنجش اساسی دانست و تأکید کرد: صدای مدیران و معلمان باید در تصمیمگیریهای تحولی شنیده شود تا برنامهها منطبق با نیاز واقعی مدارس تدوین گردد.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در پایان با اشاره به سیاستهای کلان آموزش و پرورش کشور گفت: پویایی نظام تعلیم و تربیت نیازمند اجرای دقیق برنامهها و دستورالعملهاست و سنجش و ارزشیابی میتواند مسیر رشد و تعالی دانشآموزان را هموار سازد.