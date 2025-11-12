پخش زنده
رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: براساس برنامه زمانبندی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور در اطلاعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور، مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ابراهیم امامی اظهار کرد: همچنین ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از ۳ ماه نگذشته باشد، برای تمامی داوطلبان شوراهای اسلامی کشور در هنگام ثبت نام الزامی است.
وی ادامه داد: داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا میتوانند از تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی ADLIRAN.IR و همچنین دفاتر پلیس ۱۰+ نسبت به اخذ گواهی مذکور اقدام کنند.