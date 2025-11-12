۴۶ پزشک متخصص جدید به مراکز درمانی کهگیلویه و بویر احمد اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان در نشست توجیحی پزشکان متخصص ورودی جدید گفت: ۴۶ پزشک متخصص جدید در رشتههای مختلف به مراکز درمانی استان ضافه شدند. رقیه پناهی افزود: با اضافه شدن این تعداد پزشک به مراکز درمانی، شمار پزشکان متخصص در کهگیلویه و بویراحمد به ۴۸۵ پزشک متخصص افزایش یافت. رقیه پناهی با بیان اینکه پزشکان متخصص جدید متناسب به نیازهای شهرستانها در بیمارستانها و درمانگاههای مناطق مختلف استان مشغول به خدمت میشوند افزود: بااین افزایش نیاز استان به بسیاری از رشتهها و خدمات درمانی تخصصی برطرف شد. وی با اشاره به اینکه همچنان در برخی از رشتههای درمانی از جمله رادیولوژی طب اورژانس با کمبود پزشک متخصص مواجه هستیم اضافه کرد: نیاز است که پزشکان مورد نیاز مراکز درمانی استان پیگیری شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان با بیان اینکه مسکن و دیگر نیازهای اولویت دار سکونت پزشکان متخصص جدید در استان فراهم شده است، ادامه داد: تامین این شرایط برای ترغیب پزشکان به ادامه فعالیت در استان بعد از اتمام طرح تاثیرگذار نیست و ضروری است رایزینهای لازم برای ابقای پزشکان متخصص در مراکز درمانی استان اندیشیده شود.