معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: نمایشگاه میز نیاز صنعت برای افزایش توان تولید کالای داخلی با همکاری صنایع، مراکز علمی و دانش بنیان، بهمن ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم از برگزاری نمایشگاه میز نیاز صنعت برای افزایش توان تولید کالای داخلی با همکاری صنایع، مراکز علمی و دانش بنیان خبر داد.

روح الله ابراهیمی در نشست تعاملی کار آفرینان استان با اشاره به ضرورت آسیب شناسی‌ها در زمینه ضعف‌ها در زمینه اقتصاد، صنعت و اشتغال گفت: در بخش‌های تولید، تقریبا خود کفا هستیم، اما در مقایسه با کشور‌های پیشرفته در زمینه ایجاد ارزش افزوده با آنان فاصله داریم.

وی با اشاره به اینکه نیاز داریم تا با چندجانبه گرایی و اتاق فکر‌ها بتوانیم هدفمند و تخصصی در زمینه همکاری‌های صنعتی و علمی اقدام کنیم افزود: راهبرد‌هایی که در توسعه اقتصادی استان تعیین شده مبتنی بر توجه به اقتصاد دانش بنیان و توسعه شرکت‌های دانش بنیان با همکاری مراکز علمی و دانشگاه‌ها است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: در استان زیر ساخت‌ها و امکانات محدودی داریم و باید سعی کنیم از امکانات موجود در رشد ارزش افزوده بهره ببریم.

وی گفت: تقویت زیر ساخت‌ها از اولویت‌های استان است و به جز برق از نظر سایر زیر ساخت‌های اقتصادی وضعیت مطلوبی در استان داریم و امروز به دلیل تعدد سرمایه گذاران این مسئولان استان هستند که سرمایه گذاران را انتخاب می‌کنند.

ابراهیمی، گردشگری را از محور‌های توسعه استان عنوان کرد و افزود: در این زمینه فرش قرمز برای حضور گردشگران پهن می‌کنیم و برای ساخت زیر ساخت‌های گردشگری مانند مجتمع‌های گردشگری و هتل‌های ۵ ستاره حمایت جدی برای حضور سرمایه گذاران صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: احیای واحد‌های راکد جز اولویت‌های استان است و احیای این واحد‌ها اقدامی مستمر است و به دلیل اینکه تمام کسب و کار‌ها با موفقیت مواجه نمی‌شوند و ما به دنبال این هستیم که واحد‌ها را از رکود خارج کنیم و یا با جایگزینی صنایع بهره وری را در صنایع ارتقا دهیم.

ابراهیمی از برگزاری نمایشگاه میز نیاز با همکاری خانه صنعت خبر داد و افزود: این نمایشگاه با هدف افزایش توان ساخت کالای داخلی در رشته‌های مختلف صنعتی از مواد اولیه تا ساخت قطعات و با همکاری اتاق صنعت، دانشگاه‌ها برای پاسخگویی به نیاز‌های صنعتی و علمی صورت می‌گیرد.

وی از آغاز به کار این نمایشگاه در بهمن ماه خبر داد و افزود: در حال برنامه ریزی هستیم تا این نمایشگاه در مدت زمان یک تا سه ماه در استان برگزار شود.

در این جلسه جمعی از مدیران دانشگاهی، بخش خصوصی و اتاق اصناف و کار آفرینان، دیدگاه‌ها و نظرات خود را در خصوص آینده صنعت و فناوری و نیاز‌های استان بیان کردند.