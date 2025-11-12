پخش زنده
امروز: -
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی فارس گفت: پیش بینی میشود بیش از ۳ میلیون تن ذرت علوفهای از مزارع فارس برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: استان فارس با سهم ۲۰ درصدی در تولید ذرت علوفهای کشور حائز رتبه برتر است.
کاووس همتی با بیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت ذرت علوفهای استان فارس در شهرستان مرودشت قرار دارد، ادامه داد: با هدف کاهش مصرف آب، افزون بر ۷۰ درصد از مزارع استان فارس ارقام میانرس و زودرس کاشته شده است.
برداشت ذرت علوفهای از اواسط شهریور در شهرستان مرودشت آغاز شده است و تا اوایل آذر در شهرستانهای جنوبی فارس ادامه دارد.
همتی با بیان اینکه برداشت مکانیزه ذرت علوفهای توسط ۱۹۴ دستگاه چاپر انجام میشود، بیان کرد: این محصول تولیدی علاوه بر تامین نیاز ۲ میلیون تنی دامداری صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی استان فارس به استانهای همجوار هم صادر میشود.