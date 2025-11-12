رکوردشکنی تیرانداز البرزی در مسابقات جهانی
محمدمهدی طهماسبی تیرانداز نوجوان البرزی با درخشش در مسابقات بزرگسالان جهان در مصر با رکوردشکنی در جایگاه بیستویکم جهان ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، در نخستین روز مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۴ در مصر، نمایندگان ایران در ماده تفنگ بادی ۱۰ متر بزرگسالان به مصاف حریفان بینالمللی رفتند که در میان آنان، محمدمهدی طهماسبی نوجوان البرزی و ملیپوش جوان کشور، با رکوردی ارزشمند توانست نگاهها را به خود جلب کند.
طهماسبی که به عنوان نفر سوم تیم بزرگسالان ایران راهی این رقابتها شده بود، در پایان مرحله مقدماتی با ثبت امتیاز ۶۳۰/۳ در رده بیستویکم جهان قرار گرفت.
این تیرانداز جوان با همین رکورد موفق شد رکورد ملی نوجوانان کشور را دو امتیاز ارتقا دهد؛ دستاوردی که اهمیت نتیجه او را فراتر از جدول ردهبندی بزرگسالان قرار میدهد و نشاندهنده پیشرفت چشمگیر او در سطح بینالمللی است.