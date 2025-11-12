در برخی نقاط به ویژه مناطق غرب و جنوب استان مرکزی احتمال بارش‌های پراکنده در اوایل هفته آینده پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی گفت: تداوم پایداری هوا، سکون نسبی جو و وارونگی دما در روز‌های آتی حداقل تا پایان هفته جاری موجب تداوم ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی در اراک و سایر مناطق صنعتی و پرجمعیت استان خواهد شد که می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا در این مناطق تا صبح روز شنبه شود.

رضا مرادی افزود: یک سامانه بارشی از اواخر هفته از نواحی شمال غرب و غرب کشور وارد خواهد شد و موجب بارش‌هایی در نواحی غرب زاگرس، شمال غرب و شمال کشور می‌شود.

او گفت: با توجه به خروجی فعلی مدل‌ها احتمال برخی بارش‌های پراکنده در اوایل هفته آینده در برخی نقاط بویژه مناطق غرب و جنوب استان دور از انتظار نیست.

مرادی این را هم گفت که شرایط دمایی فعلی در روز‌های آتی ادامه خواهد داشت و نوسان دمایی قابل ملاحظه‌ای در استان پیش بینی نمی‌شود.