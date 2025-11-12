پخش زنده
طلاب جهادگر از سراسر کشور با کاشت ۴۰۰ نهال، مسیر زائران امام رضا (ع) در میقات الرضا را سبز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: این اقدام گامی در تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب برای کاشت سه نهال بهازای هر ایرانی است
مهندس علی شکاری افزود: هم زمان با ۲۱ آبان دومین مسیر پیادهروی زائران امام رضا (ع) در محدوده میقاتالرضا شهر رضویه، مسیر مشهد_سرخس با حضور جمعی از طلاب جهادگر از سراسر کشور نهالکاری شد.
وی ادامه داد: در این برنامه جهادی، ۳۵۰نفر از سرگروههای جهادی حوزههای علمیه کشور، ۴۰۰ اصله نهال از گونههای توت، سرو خمرهای و زبان گنجشک را در حاشیه مسیر زائران پیاده امام رضا (ع) غرس کردند.
شکاری با اشاره به اینکه این اقدام برای اجرای پویش مردمی «کاشت یک میلیارد درخت» انجام شد، گفت: این حرکت مردمی مصداقی از عمل به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاشت سه نهال توسط هر ایرانی است و نشان دهنده همت ملی برای توسعه فضای سبز و حفاظت از منابع طبیعی کشور میباشد.
وی حضور جهادگران حوزوی در طرحهای منابع طبیعی را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: این حضور، پیوندی زیبا میان معنویت، جهاد و مسئولیت اجتماعی در قبال طبیعت ایجاد کرده و میتواند الگوی مؤثری برای سایر گروههای مردمی در پاسداشت منابع طبیعی باشد.