به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهان شیر سراج الدین میر قائد گفت: بیست و هشتمین کمیسیون رفع تداخلات استان در سال جاری در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی با حضور اعضا برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه چهار پلاک مربوط به شهرستان‌های باغملک، بهبهان، رامشیر و هفتگل مطرح و پس از بررسی مساحت دو هزار و ۹۳۶ هکتار اراضی ملی و هزار و ۹۹۳ هکتار اراضی غیرملی تثبیت و در مجموع چهار هزار و ۹۲۹ هکتار رفع تداخل و تعیین تکلیف شد.