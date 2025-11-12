مدیر حوزه های علمیه استان از برگزاری مسابقات ورزشی طلاب کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دومین جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی طلاب حوزههای علمیه استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد. مدیر حوزههای علمیه استان در این جلسه گفت: مرحله استانی این مسابقات در روز ۲۸ آبان ماه با حضور نماینده ولیفقیه در استان و جمعی از مسئولان استانی آغاز میشود حجت الاسلام پناهی با اشاره به استقبال طلاب از این رقابتها افزود: این مسابقات در ده رشته ورزشی شامل رشتههای تیمی و انفرادی از جمله فوتبال، فوتسال، تیراندازی، شنا و چند رشته دیگر برگزار میشود. پناهی اضافه کرد: برگزیدگان مرحله استانی در قالب ده تیم منتخب از هر رشته یک تیم به مرحله کشوری اعزام میشوند. مدیر حوزههای علمیه استان با یادآوری موفقیت سال گذشته تیم فوتسال طلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: سال گذشته تیم فوتسال طلاب استان تا مرحله فینال پیش رفت و عنوان نایبقهرمانی کشور را کسب کرد امیدواریم امسال با برنامهریزی دقیقتر در رشتههای بیشتری صاحب عنوان شویم. حجتالاسلام پناهی با تأکید بر اهمیت نشاط روحی و پویایی طلاب افزود: در این مسابقات از گروههای سنی مختلف از نوجوان تا بزرگسال حضور دارند و امیدواریم حضور آنها در میادین ورزشی موجب نشاط، انگیزه و تحول مثبت در فضای حوزههای علمیه شود.