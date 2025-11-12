به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، یک باستان‌شناس گفت: این نگاره‌ تازه‌کشف‌ شده تداعی‌کننده همان سنت نگارگری شاهان ساسانی است.

ابوالحسن اتابکی افزود: این نقش برجسته، پیکره پادشاهی با تاج شاهانه را نشان می‌دهد که همراه با نماد‌های ماه، ستاره و تاج کنگره‌دار حجاری شده است.

او ادامه داد: شباهت این ویژگی‌ها با تاج‌های پادشاهان اواخر دوره ساسانی، در نقش‌برجسته‌ها، ظروف قلم‌زنی و سکه‌های همان دوره، از ارتباط نزدیک این اثر با سنت‌های هنری ساسانیان حکایت دارد.

نجمه ابراهیمی، پژوهشگر تاریخ هم گفت: حدود ۹۰ درصد از نقش برجسته‌های شاهان ساسانی در دشت مرودشت، یعنی زادگاه آنان، حجاری شده است و به همین دلیل، هنوز آثار ارزشمندی از این دوره وجود دارد که تاکنون مورد کاوش و بررسی علمی قرار نگرفته است.