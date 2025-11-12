پخش زنده
مدیر رادیو قرآن از تغییرات گسترده در جدول پخش این شبکه خبر داد و گفت: بر اساس این تغییرات، رادیو قرآن با هدف بازگشت به مأموریت اصلی خود، بیش از گذشته به پخش تلاوتهای فاخر و برنامههای مرتبط با قرآن کریم خواهد پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، منصور قصریزاده، مدیر شبکه رادیویی قرآن، با حضور در استودیو شبکه خبر از تغییراتی در جدول پخش برنامهها خبر داد و گفت: این تغییرات در واقع بازگشت به هویت اصلی رادیو قرآن است، شبکهای که با هدف رساندن صدای قرآن به جان و روح مردم تأسیس شد.
وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته رادیو قرآن تا حدی از مسیر تلاوتمحور خود دور شده بود، افزود: «در مقطعی تصور بر این بود که، چون کانال تلاوت ایجاد شده، سهم پخش قرآن از آن کانال ادا میشود و لذا رادیو قرآن به سمت برنامههای غیرتلاوتی رفت. اما تصمیم گرفتیم به حرفه اصلی خودمان، یعنی تلاوت قرآن کریم، بازگردیم.
قصریزاده تصریح کرد: این تغییرات با حمایت مدیران ارشد سازمان صداوسیما صورت گرفته و اکنون رادیو قرآن روی موج ۱۰۰ مگاهرتز اف ام، محتوای رادیو تلاوت را بهصورت کاملتر، تخصصیتر و زندهتر پخش میکند.
وی افزود: فرکانس پیشین کانال تلاوت حفظ میشود، اما محتوای آن مکمل تلاوتهاست، برنامههایی همچون محافل انس با قرآن، مسابقات ترتیل و حفظ، و گفتوگوهای مرتبط در این کانال قرار خواهد گرفت. به گفته مدیر رادیو قرآن، کانال ترتیل نیز به فعالیت خود ادامه میدهد و تقویت خواهد شد.
وی افزود: از نظر رسانهای، بهترین زمان برای اجرای رسمی این تغییرات سالگرد تأسیس رادیو قرآن در ۲۲ بهمن است، اما تلاش داریم تا حداکثر در یک ماه آینده این تحول بهصورت کامل اجرایی شود. در حال حاضر، پخش آزمایشی با ترکیبی از تلاوت و گفتار گوینده انجام میشود؛ حدود ۸۰ درصد زمان پخش به تلاوت اختصاص دارد و ۲۰ درصد شامل گفتارهای مکمل است. پس از اجرای رسمی تغییرات، پخشها تقریباً تماماً شامل قرائتهای قرآنی زنده خواهد بود و تنها فواصل کوتاهی برای ارتباط زنده با مخاطبان و توضیح مختصر درباره آیات در نظر گرفته میشود.
قصریزاده تأکید کرد: هدف اصلی ما غنیسازی محتوای شبکه، پخش تلاوتهای کاملتر و اثرگذارتر و نهادینه کردن فرهنگ استماع قرآن در جامعه است. وی همچنین از نامگذاری تازه شبکهها خبر داد و افزود: فرکانسها ثابت میمانند، اما نامها تغییر میکند. رادیو قرآن با محتوای تلاوت فاخر شبکه اصلی خواهد بود و شبکه مکمل آن، با نام رادیو قرآن ۲، به موضوعات پیرامونی و تحلیلهای مرتبط با تلاوت اختصاص پیدا میکند تا هر دو شبکه در کنار هم پویایی فرهنگی و دینی بیشتری ایجاد کنند.