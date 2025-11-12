

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: طرح سراسری واکسیناسیون نیوکاسل آشامیدنی طیور بومی در استان با موفقیت به پایان رسید.

احمدی افزود: این طرح که در مهرماه سال ۱۴۰۴ و با هدف پیشگیری از بروز و گسترش بیماری نیوکاسل در طیور روستایی و بومی اجرا شد، با همکاری شبکه‌های دامپزشکی شهرستان‌ها و دهیاری‌ها به اجرا درآمد.

به گفته وی در قالب این برنامه، بیش از ۳۶۸ هزار قطعه طیور بومی در روستا‌ها و مناطق عشایری استان به‌صورت آشامیدنی و رایگان واکسینه شدند.

احمدی با قدردانی از همکاری دامداران، شورا‌های اسلامی و دهیاران، گفت: اجرای این طرح نقش مؤثری در کنترل بیماری نیوکاسل و ارتقای سطح بهداشت و امنیت زیستی در جمعیت طیور بومی استان دارد و از خسارات اقتصادی ناشی از بیماری جلوگیری می‌کند.

بیماری نیوکاسل یکی از بیماری‌های ویروسی واگیر و مهم طیور است که می‌تواند موجب تلفات گسترده و خسارت اقتصادی در صنعت مرغداری شود.

اداره‌کل دامپزشکی خراسان جنوبی با اجرای برنامه‌های منظم واکسیناسیون، آموزش بهره‌برداران و پایش مستمر، در راستای تأمین سلامت دام و امنیت غذایی جامعه گام‌های مؤثری برداشته است.