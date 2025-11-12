آیین بزرگداشت چهلمین روز درگذشت آیت الله بدری از روحانیون انقلابی آبادان با حضور علما، روحانیون و اقشار مختلف مردم در آبادان برگزار شد.

مرحوم آیت الله بدری در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی در استان بوشهر متولد شد و در روز هفتم مهر دار فانی را وداع گفت.

از جمله نکات برجسته زندگی علمی وی، حضور در درس خارج فقه حضرت امام خمینی (ره) در نجف اشرف بود؛ حضوری که نه‌تنها در شکل‌گیری شخصیت علمی او مؤثر بود، بلکه مبنای همراهی‌اش با نهضت امام در سال‌های بعد شد.