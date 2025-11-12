پخش زنده
وزیر کار در جلسه امروز دولت، جزئیات طرح جدید تسویه هوشمند را که با همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت، برای رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اجرا خواهد شد، تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صد و بیست و هفتمین جلسه هیئت دولت، صبح امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. در این جلسه، ضمن طرح مسائل و موضوعات اجرایی دستگاههای مختلف توسط اعضا، چندین گزارش مهم از اقدامات دولت در حوزههای مختلف تشریح شد.
در جلسه امروز هیئت دولت، وزیر ورزش و جوانان گزارشی از وضع و توفیقات ورزشکاران ایرانی، بهویژه در بخش زنان و دختران، ارائه کرد و با اشاره به دستاوردهای بیسابقه در این بخش در ۵۰ سال گذشته، از برنامهریزی و اقدامات راهبردی این وزارتخانه برای آمادهسازی تیم ملی امید به منظور حضور در رقابتهای المپیک خبر داد.
وزیر ورزش و جوانان همچنین با اشاره به موفقیتهای ورزشکاران کشورمان در بازیهای کشورهای اسلامی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات موفق به کسب ۴ نشان طلا، علاوه بر نشان های نقره و برنز شده است که ۳ نشان از مجموع نشان های طلا را بانوان ورزشکار کشور و یک نشان را نیز تیم فوتسال مردان کسب کرده اند.
در ادامه، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از سفر خود به ازبکستان ارائه کرد و از انعقاد تفاهمنامههای متعدد و ثمربخش میان دو کشور در حوزههای مختلف اقتصادی و صنعتی خبر داد.
سپس وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از آخرین وضع بازار کار و شرایط کارگاههای کشور پس از جنگ ۱۲ روزه و اقدامات حمایتی دولت از واحدهای آسیبدیده تولیدی ارائه کرد.
وی ضمن اشاره به مشکلات موجود در حوزه برق، ثبت سفارش و سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، طرح جدیدی با عنوان «تسویه هوشمند» را تشریح کرد. بر اساس این طرح، پرداختهای اعتباری بهصورت برخط و در صورت کمبود موجودی، نسبت به پایه اعتبار انجام میشود و برداشت از حساب نیز در صورت افزایش موجودی در مقایسه با پایه اعتبار بهصورت آنلاین صورت میپذیرد. این طرح با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صمت اجرایی خواهد شد.
در بخش دیگری از جلسه، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضع ناوگان حملونقل جادهای کشور ارائه کرد.
بر اساس گزارش وزیر راه و شهرسازی، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴، در مجموع ۹۸ هزار و ۳۵۵ دستگاه کشنده و کامیون جدید به ناوگان حمل و نقل کشور اضافه شده است.
رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت در این زمینه بر ضرورت جایگزینی کامیونها و کشندههای جدید با خودروهای اسقاطی تأکید و مقرر کردند، آئیننامه پیشین اصلاح و در قبال اسقاط واردات انجام شود.
در ادامه جلسه، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز گزارشی از اجلاس وزرای کشورهای حوزه «نوروز» ارائه کرد. این اجلاس با حضور وزرای ۱۳ کشور عضو و چند کشور مهمان برگزار خواهد شد و محورهای فرهنگی، گردشگری، اقتصادی، دانشگاهی، علمی و رسانهای آن با محوریت جمهوری اسلامی ایران بررسی و درباره آن تصمیمگیری شد.