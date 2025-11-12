پخش زنده
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: طرحهای پیشگیرانه انتظامی، همانند طرح امنیت محله محور، جمع آوری سلاحهای غیرمجاز و سایر طرحهای عملیاتی به جد پیگیری و اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار رضایی در جلسه کمیسیون عملیات استان، از تلاشها و زحمات پلیس، در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی قدردانی کرد و گفت: انتظامی کشور در آن زمان، بعد از فرماندهی معظم کل قوا، به عنوان ستون و تکیه گاهی برای مردم، امنیت آفرین و قوت قلب بوده و هست.
وی با اشاره به اهمیت طرح ریزی و برآورد اطلاعاتی در اجرای ماموریتهای سازمانی، افزود: به کار گرفتن هوش و حواس و توانایی جسمی و فکری کارکنان در این راستا از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
این مقام ارشد انتظامی کشور با اشاره به جمع آوری قانونی و قاطعانه اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور توسط پلیس، گفت: بایستی نگهبانان محلات را فعال کرد و با تقویت و به کارگیری از آنان، کاهش پیشگیری از سرقت را رقم زد.
وی با بیان اهمیت برخورد مقتدرانه انتظامی کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر، گفت: میبایست سایر دستگاههای دولتی و اجرایی در این زمینه پای کار بیایند.
سردار رضایی، آموزشهای کاربردی و مدیریتی به کارکنان را بسیار مهم ارزیابی کرد و اذعان داشت: بالاترین سرمایه هر سازمان، نیروی انسانی آن است و این موضوع برای انتظامی کشور بسیار مهم است.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به اهمیت اقدامات پلیس راه و راهور در راستای برخورد با خودروهای پلاک مخدوش و یا بدون پلاک، عنوان کرد: بایستی تمامی کارکنان در این زمینه با حساسیت و وسواس خاصی عمل کنند.