به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی نعمتی، کاراته‌کای وزن منهای ۷۵ کیلوگرم ایران در بازی های همبستگی کشور‌های اسلامی، در دور نخست مقابل «مبارک علی» نماینده پاکستان با نتیجه ۷ بر ۰ حریف خود را شکست داد. وی در مسابقه دوم خود مقابل حریف عربستانی «سلژان الزهرانی» قرار گرفت و با نتیجه ۶ بر ۵ کاراته کای عربستانی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. در مسابقه ماقبل فینال نعمتی مقابل حریفی از لیبی قرار گرفت و با نتیجه ۷ بر ۵ این حریف را شکست داد و به فینال رفت. نعمتی در فینال مقابل حریفی از کویت قرار خواهد گرفت.

شانزده کاراته کا در این وزن از کشور‌های مختلف حضور دارند.

این رقابت‌ها در سالن مالاز ورزشگاه بن فیصل، در ریاض در حال برگزاری است.