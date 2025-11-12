بررسی مشکلات ورزش استان در بسته زیر دو خم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در حالی‌که نمایندگان ورزش مازندران در مسابقات کشوری و جهانی حضوری فعال و موفق دارند، نبود زیرساخت، مدیریت ناکارآمد و بی‌توجهی به مطالبات مردم، ورزش استان را در موقعیتی شکننده قرار داده است.

در حالیکه نام جویبار با کشتی عجین شده و در این سال‌ها ترکیب اصلی تیم ملی کشتی را کشتی گیران جویباری تشکیل می‌دهند، اما این شهر از داشتن یک سالن بزرگ و در خورشان این شهر محروم است و تماشاگران علاقمند این شهر برای دیدن رقابت‌های لیگ، باید از در و دیوار سالن قدیمی بالا بروند تا یک مسابقه را از نزدیک ببینند.

مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی که بعد از رقابت‌های جهانی و المپیک برای دیده شدن به دنبال قهرمانان راه می‌افتند تا عکس یادگاری بگیرند چرا فکری به حال سالن نیمه کاره این شهر نمی‌کنند؟

از ورزش جانبازان و معلولان ضایعه نخاعی هر چه بگوییم کم است. این قشر کم توقع جامعه که برای گذران اوقات خود و یا برای بهتر شدن حالشان به دنبال ورزش می‌روند با کمبود امکانات و فضای ورزشی مواجه هستند و معلوم نیست ادارات و مسئولان مربوطه کجا هستند؟

ساری که سال‌ها قبل با تیم فوتسال راه و شهروند در لیگ برتر فوتسال می‌درخشید اکنون کارش به جایی رسیده که تیم شهروند نماینده این شهر در لیگ دسته یک به علت نداشتن بودجه، از ابتدا قید مسابقات را زده است و بعد از فوتبال، فوتسال این شهر هم به نابودی کشیده شده است.

معلوم نیست مسئولان استان و شهرستان، این سال‌ها ورزش مرکز استان را به کدام سمت می‌برند؟

بسته زیر دو خم این هفته با اجرای ایوب رضوانی: