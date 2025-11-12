معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت ۶۱ مدرسه در بافت‌های هدف بازآفرینی شهری با همکاری وزارت آموزش و پرورش در راستای تقویت زیرساخت‌های آموزشی و خدماتی در مناطق فرسوده و کم‌برخوردار انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در دولت چهاردهم، ساخت ۶۱ مدرسه در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی آغاز شد.

وی افزود: از این تعداد، ۱۵ مدرسه در نیمه نخست امسال به بهره‌برداری رسیده و ۱۴ مدرسه دیگر نیز تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

به گفته گلپایگانی، این پروژه‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات عمومی در مناطق هدف اجرا می‌شوند و ارزش مالی آن‌ها ۱.۹ همت برآورد شده است.