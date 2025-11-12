پخش زنده
برای نخستین بار در ایران درمان سوختگی با شیوه جدید جراحی و پرتودهی در شیراز رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فلوشیپ جراحی سوختگی به کمک دستیارش دکتر محرابی این شیوه درمانی را روی ۵۰ بیمار اجرا کردند و توانستند آن را به عنوان شیوه درمانی نوین ارائه کنند.
دکتر عبدالخالق کشاورزی گفت: در این شیوه، نخست گوشتهای اضافه برداشته و با تزریق آب مقطر پوست جدید جایگزین پوست سوخته شود.
وی افزود: در این شیوه درمانی، پرتودهی با الکترون در کمتر از ۲۴ ساعت، مهمترین بخش درمان است که موجب میشود گوشتهای اضافه بازگشت نداشته باشد.
این فلوشیپ جراحی سوختگی افزود: در دنیا از پرتودهی در درمان سوختگی استفاده میشود، اما مشکل این جاست که تا ۲۰ درصد امکان بازگشت گوشت اضافه وجود دارد، اما در این شیوه نوین با جراحی و پرتودهی امکان بازگشت به کمتر از ۵ درصد میرسد.
دکتر کشاورزی افزود: پس از بهبود بیماران میتوان بخشهای نازیبای پوست را با لیزر ترمیم کرد تا فرد به زندگی عادی بازگردد.
وی اضافه کرد در این شیوه علاوه بر از بین رفتن گوشت اضافه، سوزش، خارش و التهاب در بخشهای مختلف از بین میرود.