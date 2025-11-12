پخش زنده
دو نوجوان ایرانی با درخشش در یازدهمین جشنواره بینالمللی نقاشی برای کودکان بیمار، پرچم ایران را در مراسم پایانی این رویداد هنری در کشور برزیل به اهتزاز درآوردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این جشنواره بینالمللی با هدف تقویت روحیه و امید در میان بیماران خردسال از مسیر هنر و رنگ برگزار شد و نوجوانان از کشورهای گوناگون جهان با آثارشان در آن به رقابت پرداختند.
در پایان داوری آثار، نازلی نقوی، ۱۵ ساله، عضو مرکز شمارهی یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارومیه استان آذربایجان غربی، با اثر خلاقانه و درخشان خود موفق به کسب مقام نخست این جشنواره شد. همچنین ریحانه علیپناهی، ۱۵ ساله، دیگر شرکتکنندهی ایرانی، جایگاه دوم را از آن خود کرد.
یازدهمین جشنواره بینالمللی نقاشی بیماران کودک (IFPPP) در شهر کمپیناس، ایالت سائوپائولو، برزیل برگزار شد و هنرمندان نوجوان از کشورهای مختلف آثار خود را با محور امید، دوستی و نگاه کودکانه به زندگی به نمایش گذاشتند.