\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0645\u062f\u0627\u0646\u060c \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0631\u062d \u062f\u0648\u06af\u0627\u0646\u0647 \u0633\u0648\u0632 \u0634\u062f\u0646 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u062e\u0635\u06cc\u060c \u06f9 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0645\u062f\u0627\u0646 \u0645\u0634\u062e\u0635 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n