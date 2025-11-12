پخش زنده
امروز: -
برنامههای «مثبت آموزش»، «تهران ۲۰»، «کشیک سلامت» و «قرارگاه»، از شبکههای آموزش، تهران، سلامت و قرآن پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «مثبت آموزش»، با حضور شهرام شفیعی بافقی (سردبیر رشد دانشآموز) و سید مهدی فاطمی (مدیر هنرستان فنی حدید) به بررسی موضوع انتشار مجلات رشد و شاخصهای کیفی در هنرستان حدید میپردازد.
در این برنامه مباحثی درباره جایگاه نشریات رشد در ارتقای آموزشی و شاخصهای کیفی هنرستان حدید مطرح میشود.
کبری اصلفلاح و اشکان تفنگسازان اجرای این برنامه را بر عهده دارند.
«مثبت آموزش»، ساعت ۱۸، از شبکه آموزش پخش میشود.
توسعه اقتصادی در خراسان جنوبی و مقابله با خشکسالی، موضوع گفتوگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است که از قاب شبکه تهران، پخش میشود.
در ادامه پویش «ایرانجان - خراسان جنوبی»، سید محمد اسماعیل فاطمی، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان جنوبی، ظرفیتهای سرمایهگذاری در خراسان جنوبی را معرفی خواهد کرد.
در بخش دوم برنامه نیز میرحامد اختری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، راهکارهای مقابله با خشکسالی را تشریح خواهد کرد.
استاندار خراسان جنوبی و نماینده بیرجند میهمان برنامه زنده «کشیک سلامت» میشوند.
در برنامه «کشیک سلامت»، موضوع چالشها و فرصتهای نظام سلامت در استان خراسان جنوبی با حضور مسئولان استانی و نمایندگان مجلس بررسی میشود.
در این برنامه که با محوریت بررسی وضعیت نظام سلامت در استان خراسان جنوبی، پخش می شود، محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی و حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت خدمات درمانی، زیرساختهای بهداشتی و فرصتهای توسعه حوزه سلامت در استان به گفتوگو میپردازند.
این برنامه ضمن پرداختن به چالشهای موجود در نظام سلامت استان، به بررسی راهکارهای ارتقاء خدمات درمانی و بهبود وضعیت بهداشت عمومی در مناطق کمتر برخوردار خراسان جنوبی نیز خواهد پرداخت.
برنامه زنده «کشیک سلامت»، به تهیهکنندگی و اجرای مصطفی مصطفوی، ساعت ۲۰ از شبکه سلامت پخش میشود.
برنامه «قرارگاه»، با عنوان هیئت کانون جهاد تبیین از شبکه قرآن و معارف پخش میشود.
«قرارگاه»، پس از یک مجموعه گفتمانی در خصوص جایگاه مسجد در جامعه اسلامی، این بار به تحقیق و بررسی جایگاه هیئت میپردازد.
در همین زمینه امشب برنامه «قرارگاه»، به موضوع هیئت کانون جهاد تبیین، پرداخته و ضمن دعوت از حجت الاسلام محمد صدارت، فعال فرهنگی و نورالله رنجبر، مسئول هیئت حضرت ولی امر (عج) – تهرانپارس، تهران در خصوص عنوان یاد شده با ایشان گفتوگو میشود.
«قرارگاه»، ساعت ۲۱، از شبکه قرآن و معارف پخش میشود.