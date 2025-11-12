آیین تشييع پیکر همایون ارشادی در بهشت سکینه کرج

آیین تشییع و تدفین پیکر همایون ارشادی بازیگر سینما و تئاتر، صبح امروز ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور خانواده، جمعی از بازیگران و هنرمندان سینما و تئاتر در قطعه نام آوران بهشت سکینه کرج برگزار شد.

عکاس : مهدی اللهیار بیگی