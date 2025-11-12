به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر وهاب زاده با اشاره به دریافت خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال قاچاق با مقاصد سودجویانه در منازل مسکونی واقع در اطراف بندرانزلی، گفت: ماموران کلانتری ۱۱ با استفاده از شگرد‌های پلیسی پس از احراز صحت موضوع و طی هماهنگی قضائی در بازرسی از این مکان ۴ دستگاه ماینر و یک دستگاه مودم وایفا را کشف کردند.

وی با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد گفت: کارشناسان ارزش این کشفیات را یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ وهاب زاده در پایان با اشاره به اینکه پلیس در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی از هیج تلاشی دریغ نمی‌کند از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت اقتصادی غیرمجاز و موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.