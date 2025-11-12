به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان البرز گفت: استان البرز هم‌اکنون میزبان ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان است که حدود ۵ درصد از تعداد کل شرکت‌های دانش‌بنیان کشور را شامل می‌شود. این رشد چشمگیر نشان‌دهنده توجه ویژه استان به این حوزه است و البرز در رتبه چهارم کشور از لحاظ تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دارد.

وی همچنین به موفقیت‌های چشمگیر استان در فروش محصولات دانش‌بنیان اشاره کرد و افزود: استان البرز از نظر فروش محصولات دانش‌بنیان نیز در رتبه دوم کشور قرار دارد، که این موفقیت نشان‌دهنده پتانسیل بالای استان در تجاری‌سازی و تولید محصولات نوآورانه است.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان البرز به سهم قابل توجه شرکت‌های دانش‌بنیان در طرح‌های صنعتی استان اشاره کرد و گفت: حدود ۹ درصد از طرح‌های صنعتی در دست احداث و نیمه‌تمام استان، به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص دارد، ۷ درصد از واحد‌های فعال و دارای پروانه بهره‌برداری صنعتی استان نیز در دسته شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دارند.

انصاری با تأکید بر لزوم حمایت و تسهیل فرآیند‌های قانونی برای تسریع در پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار داشت: برای تحقق اهداف کلان اقتصادی استان، باید تلاش کنیم با ارائه مشوق‌های مالی، تسهیلات ویژه و تسهیل فرآیند‌های صدور مجوز، مسیر پیشرفت این شرکت‌ها را هموار کنیم.

انصاری به اهمیت تسهیل فرآیند‌های اداری و سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان، مشکلات نقدینگی و نیاز به حمایت‌های ویژه در حوزه تسهیلات و مشوق‌ها است. ما در تلاش هستیم تا با همکاری مستمر با دبیرخانه و مراجع ذی‌ربط، این مشکلات را مرتفع کرده و روند سرمایه‌گذاری را تسهیل کنیم.

وی با اشاره به محدودیت‌های منابع آبی، خاکی و انرژی در استان، تأکید کرد: هدف ما این است که با توجه به این محدودیت‌ها، تمام متقاضیان سرمایه‌گذاری در صنایع پیشران و دانش‌بنیان را در چارچوب شرایط موجود هدایت کنیم و از ظرفیت‌های خالی در واحد‌های تولیدی موجود بهره‌برداری کنیم.

انصاری به برنامه‌های راهبردی وزارت صمت در حمایت از صنایع پیشران و دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: استان البرز با تمرکز بر صنایع الکترونیک، بازیافت، دارو، صنایع غذایی و خودرو، مسیر توسعه خود را دنبال می‌کند. این طرح‌ها می‌توانند فرصت‌های جدیدی را برای توسعه و رشد اقتصادی استان فراهم کنند.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان البرز به بازنگری در سیاست‌ها و ضوابط صنعتی استان اشاره کرد و گفت: در حال بررسی و به‌روزرسانی سند آمایش سرزمین و اولویت‌های صنعتی استان هستیم تا بتوانیم با تطبیق این سیاست‌ها با شرایط جدید، بهره‌برداری بهینه از پتانسیل‌های موجود را تسهیل کنیم.

وی افزود: در تلاش هستیم تا با رفع مشکلات سامانه‌های صدور مجوز و تسهیل فرآیند‌های اداری، به متقاضیان سرمایه‌گذاری کمک کنیم تا سریع‌تر به اهداف خود دست یابند.

انصاری گفت: استان البرز به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور، آماده است تا با تمام ارگان‌ها و نهاد‌های مرتبط همکاری کند تا مسیر توسعه صنایع دانش‌بنیان تسهیل شود و این صنعت در استان بیش از پیش رونق یابد.