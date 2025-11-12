سه نهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری تهران و سازمان صدا‌وسیما به عنوان حامیان اصلی، در کنار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که متولی برگزاری رویداد «هفته بازی؛ هفت خوان» است، قرار گرفتند تا بزرگترین گردهمایی بازی‌سازان ایران با قدرت و هماهنگی کامل برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست مدیران این سه نهاد مقرر شد، برج میلاد تهران به‌ عنوان میزبان اصلی رویداد تعیین شود تا فضایی مناسب و استاندارد برای گردهمایی بازی‌سازان کشور فراهم شود.

تشکیل کارگروه‌های رسانه‌ای، اجرایی و محتوایی جهت هرچه با شکوه‌تر برگزار شدن رویداد ملی «هفته بازی ایران؛ هفت خوان» از دیگر مصوبات این جلسه راهبردی بود.

در این نشست محسن برمهانی، معاون سیما؛ عباس حیدری، مدیرعامل برج میلاد؛ میثم فکری، معاون فرهنگی اجتماعی برج میلاد؛ محمدحاجی میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ محمدصادق افراسیابی، معاون راهبری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ­و احسان جازم، معاون حمایت بنیاد و دبیر «هفته بازی؛ هفت خوان» حضور داشتند.