به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرزاد پیلتن در بازدید از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با عنوان این مطلب افزود: سالها است تراکتور به عنوان محصول صنعتی ایران در بازار بسیاری از کشور‌ها خودنمایی می‌کند که این موضوع باعث افتخار برای تک تک ایرانیان است.

وی با اشاره به حضور بیش از ۲۱ تن از رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی در مناطق دنیا در این بازدید افزود: سازمان توسعه تجارت آمادگی و همراهی کامل برای پیشبرد اهداف توسعه تجارت تراکتور به عنوان دیپلماسی تراکتور را دارد و رایزنان اقتصادی می‌توانند در زمینه سازی و توسعه ارتباط با ذینفعان بازار صنعت تراکتور موثر واقعه شوند و ریل گذاری این اهداف را با نگاه علمی و تخصصی پیش برند.

پیلتن از ژنراتور‌های تولید تراکتور به عنوان مصادیق اقتصادی که می‌تواند ارز آوری کشور را تقویت کند نام برد و اظهار کرد: این محصول باتوجه به کمبود برق در کشور‌های منطقه از جمله عراق و افغانستان خواستگاه ویژه‌ای دارند که در کنار این محصول کامیونت، کشنده، خودر‌های آتش نشانی، ادوات و ... نیز از محصولات تولیدی تراکتورسازی زمینه صادرات و گسترش بازار را دارند.

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از حوزه صادرات گروه صنعتی تراکتورسازی ایران گفت: در حال حاضر علی رغم موانع تحریمی حاکم بر سر صادرات تراکتور به عنوان تولیدکننده‌ای که مستقیما در لیست تحریمی آمریکار قرار دارد صادرات تراکتور به ۲۵ کشور دنیا با ارزآوری سالانه بیش از ۶۰ میلیون دلار انجام می‌شود.

مصطفی وحیدزاده اظهار کرد: حضور تراکتور‌های تولیدی ایران در از کشور‌های هدف بسیار از نشانهای معروف جهانی را تهدید می‌کند تاجایی که اخیرا برای تراکتور‌های ایرانی که ۷۰ درصد بازار یکی از کشور‌های با وسعت کشاورزی بالا را در اختیار داشت تعرفه‌های بالایی وضع کردند تا مانع گسترش این محصول در بازار کشور مقصد شوند.