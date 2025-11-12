پخش زنده
نخستین کنگره ملی دندانپزشکی ترمیمی هوشمند با حضور اساتید برجسته کشور در بابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین کنگره ملی دندانپزشکی ترمیمی هوشمند با عنوان "علم، هنر و تکنولوژی" در شهرستان بابل برگزار شد.
دکتر همایون علاقهمند، رئیس این کنگره با اشاره به نقش کلیدی آموزش مداوم در دندانپزشکی گفت: سه عنصر علم، هنر و تکنولوژی، پایههای اصلی دندانپزشکی مدرن هستند و برای دستیابی به دندانپزشکی هوشمندانه باید از این سه رکن به بهترین شکل بهره برد.
دکتر مریم سیدمجیدی، رئیس دانشکده دندانپزشکی بابل نیز اعلام کرد: نخستین گام دندانپزشکی شمال کشور به سوی هوشمندسازی در بابل برداشته شد. این دانشکده با ۶۲۳ دانشجوی دکترای عمومی، ۶۵ دستیار تخصصی و ۷۳ عضو هیئت علمی مشغول فعالیت است.
دکتر منصوره میرزایی، رئیس انجمن دندانپزشکی ترمیمی ایران نیز در این کنگره گفت: هوش مصنوعی در سالهای آینده تحولی شگرف در زندگی بشر و علم پزشکی ایجاد خواهد کرد.
این کنگره سهروزه با هدف بهروزرسانی دانش و مهارتهای عملی دندانپزشکان و با حضور اساتید برجسته از سراسر کشور برگزار و فرصتی برای تبادل دانش و معرفی فناوریهای جدید در حوزه دندانپزشکی فراهم شد.