به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جمعی از دانشجویان دانشگاه معماری یزد، به یاد هم‌دانشگاهی خود، شادروان مبینا حمصیان، با اهدای یک دستگاه کپسول اکسیژن به بیمارستان شهید صدوقی، یاد و نام او را در مسیر خدمت و نجات جان بیماران ماندگار کردند.

مدیریت و کارکنان بیمارستان ضمن ابراز تسلیت و قدردانی از این اقدام انسان‌دوستانه، برای آن عزیز از دست‌رفته رحمت و مغفرت الهی و برای خانواده و دوستان او صبر و پاداش نیک مسئلت کردند.