مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران، بر لزوم بهره‌برداری پایدار از ذخایر آبزی، حفظ معیشت صیادان و اجرای دقیق برنامه‌های نظارتی شیلات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا عباسپور نادری در سفر به خوزستان، با اشاره به تاکید سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (FAO) برحفظ ذخایر آبزی اظهار کرد: تمام پارامتر‌ها و عواملی که بر وضعیت صید و صیادی اثرگذار هستند باید مورد توجه قرار گیرند تا مدیریت ذخایر آبزی به‌صورت اصولی انجام شود.

وی با اشاره به اهداف اصلی مدیریت صید گفت: در این مسیر سه ملاحظه مهم وجود دارد. ملاحظات زیستی و حفاظتی برای جلوگیری از آسیب به ذخایر، ملاحظات اقتصادی برای حفظ توجیه اقتصادی و وابستگی معیشتی صیادان و ملاحظات اجتماعی برای پایداری شغل صیادی. صیادی شغلی حیاتی برای ساکنان سواحل شمال و جنوب کشور است و باید با حمایت‌های بیمه‌ای و تسهیلاتی، این حرفه حفظ و تقویت شود.

نادری با اشاره به نقش نظارت و کنترل در صیادی بیان کرد: منابع آبزی از انفال و تجدیدپذیر هستند، اما تنها زمانی می‌توان پایداری بهره‌برداری را تضمین کرد که برداشت‌ها در حد متعادل و علمی انجام شود؛ صیادان باید ضرورت نظارت و پایش را بپذیرند تا بتوانیم ذخایر آبزی را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم. برنامه نظارت با همکاری یگان حفاظت، دریابانی و سایر مراجع نظارتی انجام می‌شود تا از تخلفات صیادی جلوگیری شود.

وی، طرح "دریابست" که در فصل بهار و هم‌زمان با اوج تخم‌ریزی آبزیان اجرا می‌شود را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریتی شیلات برشمرد و افزود: در این ایام تمام فعالیت‌های صیادی متوقف می‌شود تا فرصتی برای بازسازی طبیعی و افزایش جمعیت آبزیان فراهم شود. نتایج اجرای این طرح در سال‌های اخیر نشان داده که پس از پایان دوره دریابست، شرایط صید بهبود یافته است و صیادان رضایت بیشتری داشته‌اند.

نادری همچنین به اهمیت کنترل زمان، مکان و ابزار صید اشاره و خاطرنشان کرد: برخی صیدگاه‌ها به‌دلیل موقعیت حساس زیستگاهی باید تحت محدودیت قرار گیرند. استفاده از ابزار و ادوات استاندارد نیز ضروری است، زیرا روش‌های غیراستاندارد می‌توانند آسیب جدی به ذخایر وارد کنند. یکی از روش‌های پیشنهادی ما، استفاده از روش صید قلاب (لانگ‌لاین) است که ضمن کاهش آسیب به ذخایر، کیفیت محصول صیدشده را نیز بهبود می‌بخشد.

مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران، نقش تشکل‌ها و اتحادیه‌های صیادی را نیز حیاتی دانست و گفت: صیادان باید عضو تعاونی‌ها باشند تا از مسیر قانونمند و هماهنگ با سیاست‌های شیلات فعالیت کنند. اتحادیه‌ها می‌توانند بازوی اجرایی دولت در مدیریت منابع باشند.

وی با تاکید بر اهمیت حفظ کیفیت آبزیان صیدشده اظهار کرد: تامین فضای مناسب برای نگهداری، حمل‌ونقل و عرضه محصولات دریایی از ضرورت‌هاست. ارتقای کیفیت محصول نه‌تنها موجب افزایش ارزش افزوده و درآمد صیادان می‌شود، بلکه رضایت مصرف‌کنندگان را نیز به همراه دارد.

همچنین، نادری با اشاره به اینکه صیادانی که در کارگاه حضور داشتند، جزو صیادان محیط زیستی و متقاضیان ثبت درخواست پروانه صید در درگاه ملی مجوز‌ها هستند، گفت: فرایند صدور گواهی پیش‌نیاز فنی و ثبت شناور صیادی توسط اداره کل بنادر و دریانوردی انجام شده است و این افراد اکنون در مسیر صدور پروانه صید قرار دارند. امید است با چارچوب قانونی و ضابطه‌مند، ادامه فرایند آنها مطابق روال پیش‌بینی شده در درگاه ملی مجوز‌ها دنبال شود.

وی همچنین درباره حمایت‌های بیمه‌ای از صیادان بیان کرد: با استفاده از شرایط صندوق بیمه اجتماعی عشایری و روستایی که بخش عمده حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود، پوشش‌های بازنشستگی و خدمات بیمه‌ای مناسب برای صیادان فراهم خواهد شد.