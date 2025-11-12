به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این ورزشکار همدانی که در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی عربستان شرکت کرده بود، موفق شد مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کند.

بربط در حاشیه این مراسم گفت: در مسابقات امسال ۲۰ تیم از کشورهای اسلامی حضور داشتند و تیم ملی ایران عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد.

او با قدردانی از حمایت‌های مربیان و مسئولان ورزشی استان بیان کرد سطح مسابقات بسیار خوبی بود و تیم های خوبی در مسابقات شرکت داشتند .