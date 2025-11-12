به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در سانس اول گلنار به کارگردانی آرین حقانی، سانس دوم ملانکولیا به کارگردانی شرمین شهیدی زاده، در سانس سوم جعبه سیاه به کارگردانی زهرا رحیمی، سانس چهارم پلنگ به کارگردانی محمد یحیی آبادی، سانس پنجم مفت خور‌ها به کارگردانی جلال محمد زاده و سانس ششم آسمان روز‌های برفی به کارگردانی عرفان فروتن به روی صحنه رفت.

بیستمین جشنواره تئاتر استان خراسان شمالی از ۲۰ آبان ماه سال جاری با اجرای نمایش خیابانی (گلنار در کاج محل) آغاز و برگزیدگان روز پنجشنبه بیست و دوم آبان ماه، به کار خود پایان خواهد داد.