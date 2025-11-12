به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی در شرایط کنونی است، گفت: بر اساس قانون و آئین نامه، امکان جابجایی منابع حاصل از مولدسازی از یک استان به استان دیگر و از یک دستگاه به دستگاه دیگر وجود ندارد و منابع و عایدی حاصل از فروش منابع مولدسازی لازم است در همان استان و دستگاه اجرایی هزینه شود.

ناصر یارمحمدیان افزود: هفت ملک مازاد شهرستان نجف آباد در فرآیند مولدسازی قرارگرفته است، که یکی از آنها با حدود ۸۸۰ هکتار مربوط به اداره راه و شهرسازی است و دومین ملک مازاد کشور پس از ملک هزار جریب به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: در ابلاغ آیین نامه اجرایی فرآیند کار مولد سازی، قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها کوتاه‌تر شده و علاوه بر ظرفیت تهاتر، معاوضه هم اضافه شده است.

یار محمدیان ادامه داد: در آئین نامه ماده ۳۶ اجازه داده شده، تا ۲۰ درصد اختلاف قیمت، عملیات معاوضه انجام شود و اگر قیمت ملک دولتی یا ملک خصوصی تا ۲۰ درصد بیشتر باشد، مازاد آن را با پرداخت نقدی تسویه کنند و عملیات انتقال سند انجام شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، تبدیل ملک مازاد بدون استفاده در فرآیندمولدسازی به طرح عمرانی و خدمت رسانی به مردم را، بالاترین خدمت دانست و افزود:رکود بازار مسکن، بی اعتمادی خریداران و قیمت گذاری بالای املاک از علل کندی پیشرفت مولد سازی در کشور است.

وی از فرمانداران شهرستان‌ها خواست مولدسازی را در دستور کار خود قرار دهند و طرح‌های مهم، اولویت دار و دارای پیشرفت فیزیکی را برای تکمیل، شناسایی و بر اساس آن طرح، املاک مازاد همان دستگاه را هم شناسایی و معرفی کنند.