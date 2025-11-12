به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت کمباین سازی ایران: با حمایت دولت در کاهش واردات و ارائه تسهیلات بانک کشاورزی به کشاورزان میزان تولیدات این کارخانه رشد ۱۰۰ درصدی داشته و تولید هزار دستگاه کمباین هدفگذاری شده است.

علی اصغر حمیدی فر افزود: در این کارخانه انواع کمباین برداشت غلات، کمباین برداشت برنج و دیگر ادوات کشاورزی نظیر بیلر تولید می‌شود.

او ادامه داد: درحالی که کشاورزان برای هر دستگاه کمباین برداشت غلات ایرانی ۳ میلیارد تومان پرداخت می‌کنند، که نمونه خارجی آن ۶ میلیارد تومان است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع وزارت جهاد کشاورزی هم گفت: ۵۵ درصد از ۲۰ هزار دستگاه کمباینی که کار برداشت ۲۰ میلیون تن غلات را در کشور عهده دارند، فرسوده‌اند.

کریم ذولفقاری افزود: میزان افت و ریزش در مزارع کشورمان چهار و هشت دهم درصد است و هر سال یک میلیون تن گندم که قوت مورد نیاز پنج میلیون نفر است به دلیل فرسودگی کمباین‌ها به زمین می‌ریزد.

او ادامه داد: بدون تردید با حمایت از بزرگترین کارخانه ساخت کمباین در استان مرکزی می‌توان به نوسازی ناوگان کشاورزی و جلوگیری از ریزش و هدررفت محصولات زراعی کمک کرد.