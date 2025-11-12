پخش زنده
آتش نشانی، علت آتش سوزی پمب بنزین جهرم را نقص فنی در تجهیزات اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان آتش نشانی جهرم در خصوص آتش سوزی در جایگاه سوخت این شهر گفت: جایگاههای سوخت ، لایروبی مخازن خود را به شرکتهای خصوصی واگذار میکنند که برای انجام صحیح و ایمن این عملیات نیاز به روشن کردن فن ضد انفجار است.
محسن عشایری ادامه داد: شرکت مجری این طرح در جایگاه سوخت جهرم متوجه نقص فنی در کلید راهاندازی فن ضد انفجار نشده و روشن کردن آن سبب بروز حادثه و آتش سوزی در این جایگاه سوخت شد.
حوالی ظهر امروز بر اثر آتش سوزی در جایگاه سوخت در خیابان نخلستان جهرم ۷ نفر مصدوم و راهی بیمارستان شدند.
در این حادثه همچنین به دو خودرو خسارت وارد شد.