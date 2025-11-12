پخش زنده
امروز: -
در نشست بینالمللی رؤسای مجالس نمایندگان بیش از چهل کشور دنیا با اشاره به اهمیت صلح و همکاری جهانی، بر ترویج صلح، تقویت امنیت جمعی و توسعه پایدار، تاکید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، نشست دو روزه رؤسای مجالس و نمایندگان پارلمانهای کشورهای مختلف در اسلامآباد، با عنوان «صلح، امنیت و توسعه» در حال برگزاری است. در این اجلاس، هیأتهای پارلمانی از بیش از چهل کشور جهان و نمایندگانی از سازمانهای بینالمللی حضور دارند. از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز، هیأتی از مجلس شورای اسلامی به ریاست نایب رئیس مجلس دکتر نیکزاد به پاکستان سفر کرده و در این کنفرانس شرکت دارد.
در مراسم افتتاحیه این همایش شرکت کنندگان با تأکید بر اهمیت صلح و همکاری جهانی، اعلام داشتند که کشورها باید برای ترویج صلح، تقویت امنیت جمعی و توسعه پایدار، متحد عمل کنند.
رئیس مجلس سنای پاکستان نیز در سخنانی، پارلمانها را نماد اراده مردم و بستر تقویت دیپلماسی دانست و گفت، گفتوگو باید به پلی برای همکاری و توسعه مشترک تبدیل شود.
این همایش در شرایطی برگزار میشود که چالشهایی، چون ناامنی، تغییرات اقلیمی و بحرانهای اقتصادی، نیاز به همفکری و همگرایی کشورها را بیش از پیش ضروری کرده است.
حضور نمایندگان از بیش از چهل کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران نشانگر افزایش نقش پاکستان در دیپلماسی پارلمانی و تمایل ایران برای مشارکت فعالتر در گفتوگوهای منطقهای و فرامنطقهای است.