در نشست مشترک وزیر علوم و شهردار تهران بر گسترش همکاری‌ها به خصوص برای ساخت خوابگاه‌های دانشجویی و مسکن اساتید تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با شهردار تهران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

حسین سیمایی در این دیدار ضمن قدردانی از مجموعه شهرداری تهران به منظور سرعت و تلاش بی‌وقفه در بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه به خصوص مجتمع اساتید سرو، با اشاره به ضرورت همکاری میان این وزارتخانه و شهرداری تهران گفت: قدرت عملیاتی شهرداری به دلیل قوانین حاکم بر آن از وزارتخانه‌ای که درگیر بروکراسی می‌شود، بیشتر است و به همین دلیل کمک‌های شایانی می‌توانیم از این سازمان دریافت کنیم.

وی درباره ضرورت اجرایی شدن موضوعات طرح شده در این جلسه ابراز امیدواری کرد و گفت: میان ما و شهرداری زبان مشترک و همدلی وجود دارد، بنابراین می‌توانیم در حوزه‌هایی مثل عمران، فرهنگ، هنر و همچنین حوزه‌های علوم اجتماعی و حقوقی مانند بحث‌های پیشگیری از جرم با یکدیگر همکاری داشته باشیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار امیدواری که به زودی تفاهم‌نامه‌های میان این وزارتخانه و شهرداری در راستای بهبود زیست شهری دانشگاهیان اجرایی شود.

شهردار تهران نیز در این نشست گفت: به دانشگاه‌ها برای ساخت و ساز خوابگاه‌ها در حاشیه زمین‌های دانشگاه بدون چشم‌داشت کمک خواهیم کرد.

وی از برگزاری جلسات هفتگی شهرداری تهران با دانشگاه‌ها خبر داد و افزود: در جلسات متعدد به سراغ دانشگاه‌ها رفتیم و ایده‌ها و شرایطمان را مطرح کرده و به نقد می‌گذاشتیم.

علیرضا زاکانی با بیان این‌که با حدود ۱۳ دانشگاه مهم جلسه داشتیم، خاطرنشان کرد: به آنها می‌گفتیم ما تهران را چه طور می‌بینیم، آنها هم ما را نقد می‌کردند؛ از دانشگاه‌ها خواهش می‌کنیم که اگر هر مشکلی دارند، بگویند تا ما مشکلات را حل کنیم.

شهردار تهران در ادامه به ضرورت توجه به پروژه هشت هزار مسکن اساتید اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران آماده همکاری برای تسهیل قوانین و شرایط ساخت مسکن متأهلی و مسکن اساتید هست.