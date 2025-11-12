به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی بوانات گفت: در اجرای طرح برخورد با افراد سودجو که بدون اخذ مجوز قانونی نسبت به قطع، نگهداری و حمل چوب درختان اقدام می‌کنند، ماموران پلیس آگاهی یک دستگاه وانت نیسان حامل چوب را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ پرویز ارجمند بیان کرد: پس از توقف خودرو ، ۳ هزار کیلوگرم چوب جنگلی بدون مجوز حمل از اداره جنگلبانی و منابع طبیعی بود، کشف شد.

او ادامه داد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.