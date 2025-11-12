به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ابراهیم سلیمانی با بیان اینکه طبق آمار‌ها آب موجود در شبکه آبرسانی تبریز ۱۶۰۰ لیتر در ثانیه نسبت به زمان مشابه سال گذشته کمتر شده است اضافه کرد: ما بحران کم آبی را قبول داریم؛ اما برآوردمان این است که با همکاری شهروندان و صرفه‌جویی آنها با مشکل خاصی برخورد نخواهیم کرد؛ اما کوچک‌ترین اشتباه و کوتاهی، ما را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.

وی ادامه داد: دغدغه‌ای به لحاظ کار اجرایی نداریم و پروژه‌هایی به این منظور تعریف شده و مصوبه طی کمیته‌های مختلف اخذ و به تصویب رسیده است. خوشبختانه همکاری لازم با سایر سازمانها وجود دارد تا در صورت بروز مشکل خاصی تدابیر لازم اندیشیده شود.

سلیمانی با اشاره به اهمیت خط زرینه رود در تامین منابع آبی استان اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن ۱۲۰ روستا و ۲۲ شهر کوچک و بزرگ در مسیر خط زرینه رود به ویژه شهری مانند بناب که بیش از ۹۰ درصد منابع آن توسط این خط تامین می‌شود، بیلان آبی این رود با توجه به شهر‌های در مسیر، کاهش یافته است.

وی نبود عدالت در توزیع آب تبریز را از مشکلات اساسی این شهر در گذشته برشمرد و تغییر رویه مدیریتی و هوشمندسازی شبکه توزیع این شهر و تصویب طرح جامع آبرسانی شهر تبریز را از جمله اقدامات در این زمینه برشمرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی از صعود ۴۵ مرتبه‌ای این استان به لحاظ کیفیت و پایش آب با همکاری دستگاه‌های نظارتی، شبکه بهداشت و قرارگاه پایش کیفیت آب پدافند غیرعامل خبر داد.

سلیمانی در ادامه با تبیین اقدامات صورت گرفته جهت کاهش وابستگی به آب‌های سطحی،اظهار کرد: وابستگی به آب‌های سطحی ما را در معرض خشکسالی و چالش‌های جدی قرار می‌دهد. با توجه به اینکه در سال گذشته ۶۵ درصد از منابع آبی ما را آب‌های سطحی تشکیل می‌داد، این روند در سال جاری معکوس شده و وابستگی کم‌تری به آب‌های سطحی داریم.

وی با اشاره به تامین آب مورد نیاز تبریز از سه منبع سد نهند، زرینه رود (شهید کاظمی) و چاه‌ها بیان کرد: تا سال گذشته میزان برداشت ما از آب سد نهند برابر با ۹۰۰ لیتر در ثانیه بود که امسال به ۱۸۰ لیتر در ثانیه کاهش یافته؛ چرا که آب این سد برای قسمتی از نقاط مرتفع شهر حیاتی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی از اجرا شدن هفت تصفیه خانه فاضلاب در مناطق دچار مشکل و مورد نیاز خبر داد و گفت: تلاش ما این است که این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند. تصفیه خانه آذرشهر اهمیت زیادی برای ما دارد و ظرف ۲۰ روز آینده به بهره‌برداری خواهد رسید؛ همچنین تصفیه خانه آب ستارخان و قشلاقات کلیبر نیز که در مجموع به ۸۷ روستا آبرسانی می‌کنند به بهره‌برداری رسیده‌اند که امیدواریم با حضور مقامات عالی کشور افتتاح شوند.

سلیمانی با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور صرفه‌جویی در مصرف آب با جلوگیری از مصارف شخصی غیرضروری مانند ویلا‌ها و خانه باغ‌ها گفت: آب همه خانه باغ‌ها را قطع کرده‌ایم. یکی از مشکلات آب در تبریز این بود که آب در این شهر ذخیره نشده و پخش می‌شد و سعی کردیم منابع گذشته روستا‌ها را احیا کنیم؛ چرا که در وضعیتی قرار داریم که زرینه رود در ۵۰ سال گذشته به این وضعیت نرسیده بود.