به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: آیین وداع و تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام همزمان با سراسر کشور دوم و سوم آذرماه امسال در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز ملی گرامیداشت شهدای گمنام در زنجان برگزار می‌شود.

صادقی روز چهارشنبه در جلسه هماهنگی مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی کامل و مشارکت همه دستگاه‌های مسئول برای برگزاری باشکوه این مراسم تأکید کرد.

صادقی با اشاره به نقش معنوی و فرهنگی شهدای گمنام در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، خواستار اهتمام ویژه برای اجرای برنامه‌ها در شأن شهدای گرانقدر شد.

وی با بیان اینکه شهید هزاران معنای نهفته زیبا را در خود دارد، افزود: شهدا با اخلاص و ایمان از تعلقات دنیوی گذشتند و به مقام قرب الهی رسیدند.

صادقی گفت: دشمن می‌خواهد با فاصله انداختن بین ما و شهدا، روحیه شجاعت و غیرت را از ما بگیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان به تاکید حضرت امام (ره) برای مطالعه وصیت نامه شهدا اشاره کرد و افزود: وصیت نامه‌های شهدا چراغ راه برای ماست.