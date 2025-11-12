تیم دوبل تنیس‌روی‌میز بانوان ایران با پیروزی مقابل گویان به مرحله یک‌چهارم‌نهایی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی صعود کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دوبل تنیس‌روی میز بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی - ریاض امروز چهارشنبه ۲۱ آبان آغاز شد.

تیم دوبل زنان ایران متشکل از ندا شهسواری و شیما صفایی در جدول ۱۶ نفره به مصاف تیم گویان رفت و با نتیجه ۳ بر صفر؛ ۱۱ بر ۳،۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۴ به پیروزی رسید. با این برد زنان ایران راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شدند و در یک قدمی مدال برنز قرار گرفتند.