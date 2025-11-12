با همکاری کمیته امداد شهرستان مبارکه و اتحادیه خبازان شهرستان مبارکه، ۵۰کیسه آرد بین مددجویان مجری طرح پخت نان خانگی توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد شهرستان مبارکه گفت:این اقدام در راستای تحقق اهداف توانمند سازی اقتصادی خانواده‌های زیر پوشش و تقویت طرح‌های اشتغال خانگی محقق شده است و گام موثری در مسیر کمک به خودکفایی و پایداری اقتصادی این خانوار‌ها دارد.

محمدرضا عشقی افزود: این طرح با تعامل و همکاری اتحادیه خبازان شهرستان اجرا و با تامین ۵۰ کیسه آرد، فرصت مناسبی برای تقویت طرح‌های پخت نان خانگی و افزایش تولیدات محلی فراهم شده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه کسب‌وکار‌های خانگی ادامه داد: با ادامه همکاری‌ها و بهره‌گیری از توان مردمی شرایط ایجاد معیشت پایدار خانواده‌ها فراهم می‌شود و به رونق اقتصادی منطقه کمک می‌کند.

رئیس کمیته امداد امام شهرستان مبارکه گفت: حمایت از مشاغل خانگی از اولویت‌های اصلی کمیته امداد است و این نهاد با استفاده از ظرفیت خیران نیک‌اندیش و همکاری نهاد‌های صنفی و مردمی، به دنبال گسترش طرح‌های اشتغال پایدار در شهرستان است.