توزیع رایگان بذر بلوط در شهرستان بوکان آغاز شد

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوکان با صدور اطلاعیه‌ای از شهروندان و علاقه‌مندان به حفظ و گسترش پوشش جنگلی دعوت کرد در طرح کاشت بذر بلوط مشارکت کنند.