رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوکان با صدور اطلاعیهای از شهروندان و علاقهمندان به حفظ و گسترش پوشش جنگلی دعوت کرد در طرح کاشت بذر بلوط مشارکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛محمد امین پور گفت: با توجه به فرارسیدن فصل مناسب بذرکاری درختان (ماه آبان)، شهروندانی که تمایل دارند اقدام به کاشت بذر گونه بلوط در اراضی طبیعی، زمینهای زراعی یا محوطه خانه خود کنند، میتوانند برای دریافت بذر بلوط رایگان و راهنماییهای لازم جهت کاشت آن به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوکان مراجعه نمایند.
وی افزود: این طرح با هدف ترویج فرهنگ درختکاری، احیای منابع طبیعی و افزایش پوشش گیاهی شهرستان اجرا میشود.