به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی گفت: ساعت ۱۲:۴۵ ظهر امروز، حادثه آتش‌سوزی در یک برج مسکونی واقع در خیابان تیموری به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله چهار ایستگاه آتش‌نشانی به همراه نردبان هیدرولیکی و تشک نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: محل آتش‌سوزی یک برج ۸ طبقه با تعداد زیادی واحد مسکونی بود که آتش از قسمت نورگیر ساختمان آغاز شده و یک واحد در طبقه دوم و یک واحد در طبقه هشتم نیز شعله‌ور شده بود.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران ادامه داد: دود زیادی همه طبقات را فرا گرفته بود و آتش‌نشانان همزمان با عملیات اطفای حریق، حدود ۷۰ نفر از ساکنان را از ساختمان به بیرون منتقل کردند.

اورژانس اعلام کرده است؛ پنج نفر از مصدومان در محل درمان و یک نفر برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

به گفته ملکی، آتش‌سوزی در حال حاضر به طور کامل خاموش شده است و علت دقیق بروز حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی قرار دارد.