نائب رییس کمیسیون حقوقی و اقتصادی هفتاد و هفتمین اجلاس روسای شورا‌های اسلامی کلانشهر‌ها و مراکز استان گفت:شهرداری‌ها باید از ظرفیت‌های خود برای ایجاد درآمد پایدار استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛عزیزالله سیفی در کمیسیون حقوقی و اقتصادی هفتاد و هفتمین اجلاس روسای شورا‌های اسلامی کلانشهر‌ها و مراکز استان که در سالن جلسات هتل پارک ارومیه برگزار شد، با اشاره به دستور جلسه این کمیسیون مبنی بر راه‌اندازی طرح‌هایی جهت ارائه به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های کمتر مورد استفاده در مدیریت شهری، بهره‌گیری از امکانات خود شهرداری‌ها برای توسعه سرمایه‌گذاری و درآمد پایدار است.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها دارای امکانات گسترده‌ای هستند که می‌تواند به عنوان آورده در پروژه‌های مشترک مورد استفاده قرار گیرد، گفت: مجوز‌هایی که در اختیار شهرداری‌ها است مزیت بزرگی محسوب می‌شود و اگر این ظرفیت‌ها را با معرفی پروژه‌های مورد نیاز شهری همراه کنیم و از مشارکت کسانی که آمادگی ورود به این طرح‌ها را دارند بهره ببریم، می‌توانیم درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها ایجاد کنیم.

نائب رییس کمیسیون حقوقی و اقتصادی هفتاد و هفتمین اجلاس روسای شورا‌های اسلامی کلانشهر‌ها و مراکز استان افزود: تا امروز بسیاری از شهرداری‌ها ظرفیت‌های خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند، در حالی که خودشان نیز می‌توانند با مشارکت مستقیم در اجرای پروژه‌ها، از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند و باید از این توانمندی‌ها به‌صورت ساختارمند استفاده کنیم تا شهرداری‌ها تنها متکی به عوارض و منابع ناپایدار نباشند.

سیفی با اشاره به تجربیات موفق برخی شهر‌ها در این زمینه، گفت: در گوشه و کنار کشور، نمونه‌های موفقی از مشارکت شهرداری‌ها در پروژه‌های اقتصادی وجود دارد، برای مثال، شهرداری تبریز به شکل جدی وارد عرصه سرمایه‌گذاری شهری شده و توانسته در بخش‌های مختلف توسعه شهری از این راه بهره‌مند شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات در دستور کار این کمیسیون، پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح برخی مصوبات است تا بستر قانونی مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های شهری فراهم شود که با اصلاح این قوانین، زمینه برای توسعه درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها بیش از پیش مهیا خواهد شد. ‍