به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام تسلیت مصطفی آزاد بخت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، به مناسبت در گذشت «مشهدیه ملیحه گودرزی» مادر شهید والامقام کیهان گودرزی» در شهرستان بروجرد به شرح زیر است:

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

إنّا لله وإنّا إلیهِ رَاجعُون

خانواده محترم شهید والامقام «کیهان گودرزی»

خبر درگذشت مرحومه مغفوره شادروان «مشهدیه ملیحه گودرزی» مادر بزرگوار شهید والامقام «کیهان گودرزی»، از نمونه‌های صبر و ایثار، موجب تأثر و تألم خاطر گردید.

مادری که خالصانه و برای رضایت حضرت حق، عزیزترین سرمایه‌ی خویش را در دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی فدا نمود تا حافظ و پاسدار نظام و میهن اسلامی مان باشد.

مصیبت درگذشت این مادر فداکار را به خانواده ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزدمنان علو درجات برای آن بانوی مومنه و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت می‌نماییم.

خداوند رحمان، پاداش صبر و بردباری مادر شهیدان حماسه آفرین را در سرای جاودان، با فضل و کرم خویش به وی عطا فرماید.