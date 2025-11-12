نمایشگاه کتاب بهشهر با ارائه ۱۲ هزار جلد کتاب و اعطای تخفیف ۵۰ درصدی به مناسبت هفته کتاب به مدت دو هفته در سالن سردار سلیمانی این شهر برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسعود فلاح رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر از برپایی نمایشگاه کتاب با ۱۲ هزار جلد کتاب در این شهر خبر داد.

وی گفت: این نمایشگاه از امروز ۲۱ آبان به مدت دو هفته با تخفیف ۵۰ درصدی و اعطای جایزه ۱۰۰ هزار تومانی به خریدهای بالای ۵۰۰ هزار تومان در سالن سردار سلیمانی برپا شده است.

فلاح با اشاره به تقویت بخش کودک و نوجوان افزود: در این نمایشگاه ۲ هزار عنوان کتاب در ۱۲ هزار نسخه ارائه شده و بخش کودک و نوجوان به طور ویژه تقویت شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر با بیان آرزوی پایتختی کتاب ایران برای بهشهر گفت: بهشهر امسال شهر دوستدار کتاب شد و باید با کنشگری به پایتخت کتاب ایران برسیم.

وی در پایان تأکید کرد: کتاب رابطه بین نسلی را محکم می‌کند و برای تمدن‌سازی باید فرهنگ کتابخوانی گسترش یابد.