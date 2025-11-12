نشست مشترک مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و سفیر ارمنستان در ایران با هدف گسترش همکاری‌های گردشگری و اقتصادی و برقراری زمینه‌های ایجاد پرواز مستقیم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در دیدار با گریگور هاکوبیان بر گسترش تعاملات در حوزه‌های گردشگری، اقتصادی و فرهنگی تأکید کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست، گفت: گفتگو‌های سازنده‌ای انجام شد و هدف اصلی از دعوت سفرای کشور‌های مختلف، معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر کیش از نزدیک است.

او افزود: توسعه گردشگری ایروان و کیش با برقراری پرواز مستقیم مستلزم فرایند رسمی است و مذاکرات اولیه به خوبی انجام شد و هر دو طرف تمایل جدی به پیشبرد آن دارند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: در حال بررسی مسیر‌های حمل‌ونقل کالا از ایروان به خلیج فارس از طریق کیش هستیم و امیدواریم این همکاری‌ها در آینده نزدیک به نتایج عملی منجر شود.

سفیر جمهوری ارمنستان در ایران، نیز با ابراز خرسندی از حضور در کیش، گفت: کیش دارای پتانسیل‌ها و امکانات فراوانی است و معتقدم می‌توانیم همکاری‌های جدیدی را بین ارمنستان و کیش در حوزه گردشگری آغاز کنیم.

گریگور هاکوبیان، افزود: در گام نخست، گروهی از فعالان گردشگری، بلاگر‌ها و چهره‌های مطرح و تاثیر گذار ارمنستان به کیش سفر کنند تا از نزدیک با ظرفیت‌های این کیش آشنا شوند.